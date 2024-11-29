Премьер Молдавии объявил об отказе от погашения долга за газ перед «Газпромом»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не собирается оплачивать долг в размере $709 млн «Газпрому». В интервью телеканалу Moldova 1 он подчеркнул, что Россия пытается связать будущие поставки с выплатой задолженности, которая, по его мнению, не существует.

Спор о долговых обязательствах стал важной темой переговоров в октябре 2021 года, когда Молдавия договорилась с компанией о продлении контракта на поставки газа на пять лет. Одним из условий стало погашение долга, однако Кишинёв настоял на международном аудите задолженности, которая числится на балансе «Молдовагаза». Ожидалось, что результаты будут представлены к 1 мая 2022 года, но в сентябре 2023 года Премьер-министр предложил России выплатить лишь $8,6 млн, остальную сумму предложив списать.

Переговоры обострились после заявлений Украины о прекращении транзита российского газа через свою территорию. Речан отметил, что по контракту «Газпром» обязан доставить газ через альтернативный маршрут и покрыть дополнительные расходы.

После сокращения поставок газа в 2022 году Молдавия начала направлять его в Приднестровье, где значительная часть используется для производства электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления. Потеря этого источника может привести к повышению тарифов на электроэнергию и необходимости импорта из Румынии.