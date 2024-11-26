В Кремле сбили спесь с миллиардера из США, желающего купить «Северный поток – 2»

Российская компания «Газпром» не собирается продавать «Северный поток — 2» американским бизнесменам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публично озвученное желание Стивена Линча совершить «сделку века».

«Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать», — уточнил представитель Кремля.