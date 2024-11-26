В Кремле сбили спесь с миллиардера из США, желающего купить «Северный поток – 2»
Песков: «Газпром» не намерен продавать «Северный поток — 2» инвесторам в США
Российская компания «Газпром» не собирается продавать «Северный поток — 2» американским бизнесменам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публично озвученное желание Стивена Линча совершить «сделку века».
«Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать», — уточнил представитель Кремля.
Напомним, к властям США поступило обращение от инвестора из Майами Стивена Линча, который заинтересован в покупке российского газопровода «Северный поток — 2». Мужчина просит разрешение на участие в торгах, если газопровод будет отправлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. По словам Линча, это позволит США удерживать контроль над энергоснабжением до конца эры ископаемого топлива.
Life.ru