Финансист из Майами хочет купить «Северный поток-2», чтобы США контролировали энергоснабжение ЕС
WSJ: Финансист из Майами пытается тайком купить газопровод «Северный поток-2»
К властям США поступило обращение от инвестора из Майами Стивена Линча, который заинтересован в покупке российского газопровода «Северный поток — 2». Мужчина просит разрешение на участие в торгах, если газопровод будет отправлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо бизнесмена Минфину.
По имеющимся данным, он в течение 20 лет занимался бизнесом в Москве, а в своём обращении указал, что владение данным трубопроводом даст Америке преимущество в ведении мирных переговоров с Россией в украинском конфликте. Кроме того, это позволит континенту удерживать контроль над энергоснабжением до конца эры ископаемого топлива, подытожил Линч.
Напомним, «Северные потоки — 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Москва не получила допуск к участию в расследовании, однако в Европе до сих пор не могут отыскать виновных. Генпрокуратура ФРГ недавно назвала имя главного подозреваемого — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.
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