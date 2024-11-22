Финансист из Майами хочет купить «Северный поток-2», чтобы США контролировали энергоснабжение ЕС

К властям США поступило обращение от инвестора из Майами Стивена Линча, который заинтересован в покупке российского газопровода «Северный поток — 2». Мужчина просит разрешение на участие в торгах, если газопровод будет отправлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо бизнесмена Минфину.

По имеющимся данным, он в течение 20 лет занимался бизнесом в Москве, а в своём обращении указал, что владение данным трубопроводом даст Америке преимущество в ведении мирных переговоров с Россией в украинском конфликте. Кроме того, это позволит континенту удерживать контроль над энергоснабжением до конца эры ископаемого топлива, подытожил Линч.