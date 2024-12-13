Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса
Парламент Молдавии утвердил постановление о введении 60-дневного чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. С такой инициативой ранее выступил премьер-министр Дорин Речан.
Согласно документу, который был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности, чрезвычайное положение начнётся 16 декабря 2024 года и охватит всю территорию страны.
В этот период правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право издавать обязательные для исполнения распоряжения для государственных учреждений и бизнеса.
Приостановка поставок российского газа через территорию Украины станет ключевым фактором, ухудшающим текущую ситуацию в Молдавии. В то же время, власти не планируют погашать задолженность за газ перед российским «Газпромом», которая на сегодняшний день составляет $709 миллионов. В связи с этим экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента Майю Санду отправиться в Москву для конструктивных переговоров.
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