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12 декабря, 23:00

Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса

Парламент Молдавии утвердил постановление о введении 60-дневного чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. С такой инициативой ранее выступил премьер-министр Дорин Речан.

Согласно документу, который был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности, чрезвычайное положение начнётся 16 декабря 2024 года и охватит всю территорию страны.

В этот период правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право издавать обязательные для исполнения распоряжения для государственных учреждений и бизнеса.

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Приостановка поставок российского газа через территорию Украины станет ключевым фактором, ухудшающим текущую ситуацию в Молдавии. В то же время, власти не планируют погашать задолженность за газ перед российским «Газпромом», которая на сегодняшний день составляет $709 миллионов. В связи с этим экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента Майю Санду отправиться в Москву для конструктивных переговоров.

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Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Артём Гапоненко
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