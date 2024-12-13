Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса

Парламент Молдавии утвердил постановление о введении 60-дневного чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. С такой инициативой ранее выступил премьер-министр Дорин Речан.

Согласно документу, который был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности, чрезвычайное положение начнётся 16 декабря 2024 года и охватит всю территорию страны.