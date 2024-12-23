Политолог оценил риски падения Приднестровья после того, как вскрылись захватнические планы Санду
Политолог Брутер: В планах Запада есть ликвидация Приднестровья, но не сейчас
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © ТАСС / AP / Petr Josek
Давление на Приднестровье будет расти, и Россия должна быть готова к тому, что республику используют для открытия второго фронта, однако вряд ли это случится сейчас. Так в беседе с Life.ru политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал планы президента Молдавии Майи Санду подготовить военную операцию в Приднестровье.
«Это реальный сценарий. И, безусловно, принудительная ликвидация Приднестровья входит в планы коллективного Запада. Они планируют к этому вернуться или после окончания украинского конфликта, или к концу окончания. Но также безусловно, что у России не будет влияния на эту ситуацию, хотя бы потому, что вся логистика в Приднестровье возможна только через Украину, а это направление будет для России закрыто на очень долгое время. Поэтому ситуация потенциально очень напряжённая», — отметил эксперт.
По его словам, разжигание конфликта и ликвидация Приднестровья есть в планах Запада, но «не прямо завтра». Западные лидеры будут внимательно следить за развитием ситуации и использовать её как дополнительную возможность давления на Россию, как возможность выторговать больше на украинском направлении.
При этом Брутер подчеркнул, что эту напряжённую ситуацию развязывает не Майя Санду, поскольку «она вообще никто» и ничего не решает, — здесь на 125% всё зависит от Запада.
Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Санду подчеркнула необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над республикой» и потребовала устранить присутствие российских миротворцев в данном регионе.