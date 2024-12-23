Политолог оценил риски падения Приднестровья после того, как вскрылись захватнические планы Санду

Давление на Приднестровье будет расти, и Россия должна быть готова к тому, что республику используют для открытия второго фронта, однако вряд ли это случится сейчас. Так в беседе с Life.ru политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал планы президента Молдавии Майи Санду подготовить военную операцию в Приднестровье.

«Это реальный сценарий. И, безусловно, принудительная ликвидация Приднестровья входит в планы коллективного Запада. Они планируют к этому вернуться или после окончания украинского конфликта, или к концу окончания. Но также безусловно, что у России не будет влияния на эту ситуацию, хотя бы потому, что вся логистика в Приднестровье возможна только через Украину, а это направление будет для России закрыто на очень долгое время. Поэтому ситуация потенциально очень напряжённая», — отметил эксперт.

По его словам, разжигание конфликта и ликвидация Приднестровья есть в планах Запада, но «не прямо завтра». Западные лидеры будут внимательно следить за развитием ситуации и использовать её как дополнительную возможность давления на Россию, как возможность выторговать больше на украинском направлении.

При этом Брутер подчеркнул, что эту напряжённую ситуацию развязывает не Майя Санду, поскольку «она вообще никто» и ничего не решает, — здесь на 125% всё зависит от Запада.