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Регион
23 декабря, 07:37

Санду готовит силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

СВР узнала о планах Санду подготовить военную операцию в Приднестровье

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dan Morar

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dan Morar

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

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По информации российской спецслужбы, на заседании с правительством, посвященном вопросам энергетической безопасности, Санду подчеркнула необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над Приднестровьем». В ходе обсуждения она также потребовала устранить присутствие российских миротворцев в данном регионе.

«Президенту не удалось осознать, что правобережная часть Молдавии в значительной степени зависит от электроэнергии, поставляемой с Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В состоянии возбуждения она настаивала на подготовке силового захвата станции», — отметили в СВР.

Молдавская ГРЭС — это мощная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в Приднестровье, на берегу Кучурганского лимана. Она была введена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года. В период до распада СССР данный регион вырабатывал значительное количество электроэнергии, экспортируя её в Румынию, Болгарию и другие страны. Общая установленная мощность станции составляет 2520 МВт, и она способна производить электроэнергию на основе природного газа, угля и мазута.

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Прямая линия Путина затмила пресс-конференцию Санду среди молдавских зрителей

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил критическое мнение о визите Майи Санду в Брюссель. Он подчеркнул, что такие поездки, ограничивающиеся протокольными встречами и фотосессиями, в условиях энергетического кризиса в стране лишь подчеркивают истинное отношение власти к народу. Додон считает, что в текущей ситуации Санду следовало бы отправиться в Москву для более продуктивных переговоров.

Марина Фещенко
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