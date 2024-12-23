Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

По информации российской спецслужбы, на заседании с правительством, посвященном вопросам энергетической безопасности, Санду подчеркнула необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над Приднестровьем». В ходе обсуждения она также потребовала устранить присутствие российских миротворцев в данном регионе.

«Президенту не удалось осознать, что правобережная часть Молдавии в значительной степени зависит от электроэнергии, поставляемой с Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В состоянии возбуждения она настаивала на подготовке силового захвата станции», — отметили в СВР.

Молдавская ГРЭС — это мощная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в Приднестровье, на берегу Кучурганского лимана. Она была введена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года. В период до распада СССР данный регион вырабатывал значительное количество электроэнергии, экспортируя её в Румынию, Болгарию и другие страны. Общая установленная мощность станции составляет 2520 МВт, и она способна производить электроэнергию на основе природного газа, угля и мазута.