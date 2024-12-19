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Регион
19 декабря, 16:43

Прямая линия Путина затмила пресс-конференцию Санду среди молдавских зрителей

За последние 24 часа молдавские пользователи проявили больший интерес к прямой линии президента России Владимира Путина, чем к пресс-конференции молдавского лидера Майи Санду. Об этом сообщило издание Sputnik Ближнее зарубежье, предоставив статистику.

Главные тезисы выступления Владимира Путина на ежегодной прямой линии – 2024
Главные тезисы выступления Владимира Путина на ежегодной прямой линии – 2024

Напомним, президент России Владимир Путин провёл 19 декабря 2024 года традиционную прямую линию. По традиции, речь российского лидера была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.

Обложка ©

TACC / Сергей Севастьянов, © Wikipedia

Александра Мышляева
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