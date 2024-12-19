Прямая линия Путина затмила пресс-конференцию Санду среди молдавских зрителей

За последние 24 часа молдавские пользователи проявили больший интерес к прямой линии президента России Владимира Путина, чем к пресс-конференции молдавского лидера Майи Санду. Об этом сообщило издание Sputnik Ближнее зарубежье, предоставив статистику.

Напомним, президент России Владимир Путин провёл 19 декабря 2024 года традиционную прямую линию. По традиции, речь российского лидера была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.