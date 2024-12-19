Главные тезисы выступления Владимира Путина на ежегодной прямой линии – 2024 19 декабря в Гостином Дворе прошла совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась более четырёх часов, за которые глава государства подробно разобрал практически все актуальные темы. 19 декабря, 15:51 Президент России Владимир Путин провёл совмещённую прямую линию и большую пресс-конференцию. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

4 часа 27 минут длилась прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году. За это время глава государства ответил на десятки вопросов жителей страны и журналистов, в том числе иностранных. Темы были самые разные. Затронули и личную жизнь, и развитие государства. Обсуждалась Специальная военная операция, варианты мирных переговоров, судьба Зеленского и ситуация в Сирии.

Про СВО и мирные переговоры

Специальная военная операция будет продолжаться, но Россия готова к переговорам. В них может участвовать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, но мирный договор должны будут подписать легитимные власти. Кстати, Россия будет готова рассмотреть возможность предоставления ему убежища, если таковой запрос поступит. Продолжать боевые действия у Киева уже почти и некем. Те же, кого набирают в армию, отлавливая будущих боевиков как бродячих собак, имеют плохую подготовку. При этом с нами воюют почти все страны НАТО. Наши войска идут вперёд. У ВСУ даже не получается закрепиться. Передохнуть давать противнику нельзя. На Украине нам также помогают «наши ребята». По словам Путина, на территории, подконтрольной Украине, осталось много людей, ждущих освобождения.

Если США решат передать Украине систему ПВО THAAD, чтобы попытаться сбить «Орешник», то данные об этих установках будут у России. Президент даже предложил своеобразную технологическую дуэль.

— Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесём туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. А готова ли другая сторона? — предложил президент.

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция длилась более четырёх часов. Фото © ТАСС / Роман Наумов / URA.RU

Владимир Путин также заявил, что Специальную военную операцию необходимо было начинать раньше. Сейчас особое внимание Курской области. Заходить и удерживать территорию Киеву нет смысла. Освобождение части Курской области — неизбежно. По словам президента, в Курской области уничтожено больше техники ВСУ, чем в зоне СВО в 2023 году.

— Я понимаю, люди несут тяжёлые утраты, потери, неудобства бытовые. Но мы обязательно всё сделаем, всё восстановим, — подытожил Путин.

Вопрос Сирии ещё будет решаться

Глава государства затронул тему Сирии после вопроса американского журналиста. Путин отметил, что пока не встречался с бывшим президентом Башаром Асадом, но планирует это сделать. Российский лидер также рассказал, как поменялась власть в Арабской Республике. Например, в Алеппо было 30 тысяч асадовских войск, но город взяли всего 350 бойцов вооружённой оппозиции.

— Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения отошли без боя. Взорвали свои позиции и ушли, — сказал президент.

Владимир Путин рассказал, что Россию ставят на первое место в Европе и на четвёртое в мире по объёму экономики по паритету покупательной способности. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Эвакуацией иранских военных занималась Россия. С авиабазы Хмеймим их вывезли в Тегеран. Некоторые ушли в Ливан. Владимир Путин также заявил, что необходимо решать курдский вопрос. Отдельно президент коснулся российских баз. Есть вероятность, что они продолжат функционировать. Предложено их использовать для доставки гуманитарной помощи. Цели, для которых 10 лет назад ВС РФ входили в Сирию, по словам Путина, достигнуты — террористическое государство не создано.

Экономика России

С 2022 года рост экономики составил около 8%. В этом году прибавка может составить 4%. Путин отметил, что международные организации ставят Россию на первое место в Европе и на четвёртое в мире по объёму экономики по паритету покупательной способности. Безработица — 2,3%. Доходы населения растут, но на некоторые позиции цены сильно выросли. Проблемы создают санкции, а их уже более 40 тысяч, но они не смогут убить Россию.

Есть серьёзная проблема с телефонными мошенниками, которые украли у россиян 250 миллиардов рублей. Зачастую они работают с Украины и имеют покровителей в высших эшелонах власти. Удары по офисам телефонных аферистов на Украине наноситься не будут, сообщил президент.

Особое место в экономике государства заняли новые регионы. Новороссия и Донбасс восстанавливаются, и у России есть для этого силы. Работа будет продолжаться и дальше. Сами же четыре возвращённых субъекта имеют огромный потенциал, и уже сейчас там наблюдается рост.

— Их налоговый потенциал очень большой. Возрождение идёт достаточно быстро, и все эти регионы выходят в зону самообеспеченности. Нужно поддержать людей, нужно вовремя оказать помощь, подставить плечо, — подчеркнул глава государства.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вопросы демографии

Чечня и Тува приведены президентом в пример по вопросу демографии. В целом для России он является важным. Проблемой является то, что сократилось количество женщин детородного возраста. Путин заявил, что государство делает немало для улучшения демографических показателей, но этого недостаточно.

— Я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации, с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России, — сказал Путин.

По словам Владимира Путина, требования к мигрантам будут ужесточены. Фото © VK / Итоги года с Владимиром Путиным

Тема мигрантов

Требования к мигрантам должны быть ужесточены. Они должны уважать ту страну, в которую приехали. Для этого в той же Средней Азии требуется открывать русские школы. Отдельного ведомства по вопросам приезжих пока не требуется. Ими должно заниматься МВД.

— Госдума приняла закон по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно: как можно ребёнка учить в школе, если он не владеет языком? — резюмировал российский лидер.

Союзники России

Дружба с Китаем — залог стабильности в мире. Путин напомнил, что Москва и Пекин были вместе в годы Второй мировой войны, вместе и сейчас.

— Мы очень часто, практически всегда координируем свои действия на международной арене. И это серьёзный, очень серьёзный такой элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать, — заявил президент.

Ещё одним нашим союзником глава государства назвал Белоруссию. О ней он говорил, отвечая на вопрос про изменение ядерной доктрины. Россия сделает всё, чтобы защитить соседа.

О друзьях, мечте и счастье

Задали вопрос президенту и о его мечте. Он не раскрыл, чего желает. Полностью счастливым Путин не назвал себя. Причина этого и в том, что идут боевые действия. Говоря о друзьях, он отметил, что хотел бы почаще встречаться с ними. С некоторыми глава государства дружит с детства. И ими он дорожит.

Авторы Даниил Черных