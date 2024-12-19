Путин раскрыл свой план на случай поставок Киеву систем THAAD
Путин: Если Украина получит THAAD, мы узнаем у наших ребят, что там нового
Президент Владимир Путин пообещал, что если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, Россия попросит своих людей на Украине сообщить о новшествах этой системы. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
Он отметил, что если американцы примут такое решение, то пусть устанавливают THAAD, который является более современным и схожим с российской системой С-400. Путин уточнил, что характеристики THAAD несколько слабее, чем у С-400, но в целом они сопоставимы. Он добавил, что российские специалисты на Украине могут предоставить информацию о современных и ценных для России решениях.
Ранее в ходе прямой линии Путин объяснил, почему на сегодняшний день в мире нет систем вооружений, которые бы смогли сбить российскую ракету «Орешник». Более того, глава государства предложил технологическую дуэль западным экспертам, которые говорят, что можно сбить «Орешник».
U.S. Army via ABACAPRESS.COM