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Регион
19 декабря, 10:46

Путин раскрыл свой план на случай поставок Киеву систем THAAD

Путин: Если Украина получит THAAD, мы узнаем у наших ребят, что там нового

Президент Владимир Путин пообещал, что если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, Россия попросит своих людей на Украине сообщить о новшествах этой системы. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что если американцы примут такое решение, то пусть устанавливают THAAD, который является более современным и схожим с российской системой С-400. Путин уточнил, что характеристики THAAD несколько слабее, чем у С-400, но в целом они сопоставимы. Он добавил, что российские специалисты на Украине могут предоставить информацию о современных и ценных для России решениях.

«Там много наших ребят»: Путин заявил, что нам есть, с кем разговаривать на Украине
«Там много наших ребят»: Путин заявил, что нам есть, с кем разговаривать на Украине

Ранее в ходе прямой линии Путин объяснил, почему на сегодняшний день в мире нет систем вооружений, которые бы смогли сбить российскую ракету «Орешник». Более того, глава государства предложил технологическую дуэль западным экспертам, которые говорят, что можно сбить «Орешник».

Происхождение названия ракеты «Орешник» оказалось тайной даже для Путина
Происхождение названия ракеты «Орешник» оказалось тайной даже для Путина
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U.S. Army via ABACAPRESS.COM

Марина Фещенко
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