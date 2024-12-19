Путин раскрыл свой план на случай поставок Киеву систем THAAD

Президент Владимир Путин пообещал, что если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, Россия попросит своих людей на Украине сообщить о новшествах этой системы. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что если американцы примут такое решение, то пусть устанавливают THAAD, который является более современным и схожим с российской системой С-400. Путин уточнил, что характеристики THAAD несколько слабее, чем у С-400, но в целом они сопоставимы. Он добавил, что российские специалисты на Украине могут предоставить информацию о современных и ценных для России решениях.