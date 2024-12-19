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19 декабря, 13:41

Путин не стал исключать сценарий с предоставлением Зеленскому убежища в России

Президент Владимир Путин считает, что после окончания СВО лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится убежище в России. Об этом он заявил в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.

«Я не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что он уедет за рубеж. Его возьмут на содержание люди, чьим интересам он служит», — считает российский лидер.

Но в том случае, если Зеленский появится неожиданно, «как чёрт из табакерки», то Россия, напомнил Путин, в убежище не отказывает никому.

Путин заявил, что выдвинул Киеву условия для наступления мира, а не переговоров
Путин заявил, что выдвинул Киеву условия для наступления мира, а не переговоров

Ранее президент заявил в ходе прямой линии, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, однако на базе стамбульских договорённостей и с учётом сегодняшних реалий на поле боя.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Марина Фещенко
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