Путин не стал исключать сценарий с предоставлением Зеленскому убежища в России
Президент Владимир Путин считает, что после окончания СВО лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится убежище в России. Об этом он заявил в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.
«Я не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что он уедет за рубеж. Его возьмут на содержание люди, чьим интересам он служит», — считает российский лидер.
Но в том случае, если Зеленский появится неожиданно, «как чёрт из табакерки», то Россия, напомнил Путин, в убежище не отказывает никому.
Ранее президент заявил в ходе прямой линии, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, однако на базе стамбульских договорённостей и с учётом сегодняшних реалий на поле боя.
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