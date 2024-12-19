Путин: Россия готова вести диалог по Украине без условий, но с учётом реалий

Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, однако на базе стамбульских договорённостей и с учётом сегодняшних реалий на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, от чём мы договаривались в Стамбуле в 2022 году, и исходя из реалий на земле, которые складываются сегодня», — подчеркнул президент.

Также он заявил, что разговаривать и подписывать договор Москва готова в любым легитимным лидером Украины — даже если это будет Зеленский, победивший на новых выборах.