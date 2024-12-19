Путин согласен заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов
Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине
Россия готова к началу мирного процесса по Украине. «Политика — есть искусство компромиссов», однако вторая сторона сама не желает переговоров. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции на вопрос журналиста NBC News о готовности РФ к компромиссам в вопросе украинского конфликта. Трансляцию мероприятия ведёт Life.ru.
Путин про переговоры с Украиной. Видео © Life.ru
«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона — в прямом, и в переносном смысле этого слова — отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы», — отметил глава государства.
Он напомнил, что из-за приезда в Киев британского премьера Бориса Джонсона в 2022 году, который убедил Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца, Украина отказалась от Стамбульских договорённостей. По словам Путина, тогда, два года назад переговорщики Незалежной парафировали этот документ, значит в целом страна была с ним согласна. Теперь же эти «готовые воевать украинцы заканчиваются», сказал президент и добавил, что к компромиссам должна быть готова та сторона.
Таким образом, и в России, и в США говорят о готовности сторон конфликта к переговорам. Избранный американский президент Трамп прямым текстом заявляет, что Владимир Зеленский также готов договариваться, однако в офисе украинского политика по-прежнему ждут, пока Украина окажется в более выгодном положении, чем есть сейчас. При таком раскладе, как считают в Штатах, диалог может начаться и без участия Киева.
Life.ru