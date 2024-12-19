Путин согласен заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов

Россия готова к началу мирного процесса по Украине. «Политика — есть искусство компромиссов», однако вторая сторона сама не желает переговоров. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции на вопрос журналиста NBC News о готовности РФ к компромиссам в вопросе украинского конфликта. Трансляцию мероприятия ведёт Life.ru.

Путин про переговоры с Украиной. Видео © Life.ru

«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона — в прямом, и в переносном смысле этого слова — отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы», — отметил глава государства.