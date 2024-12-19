Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 11:17

Путин согласен заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов

Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине

Россия готова к началу мирного процесса по Украине. «Политика — есть искусство компромиссов», однако вторая сторона сама не желает переговоров. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции на вопрос журналиста NBC News о готовности РФ к компромиссам в вопросе украинского конфликта. Трансляцию мероприятия ведёт Life.ru.

Путин про переговоры с Украиной. Видео © Life.ru

«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона — в прямом, и в переносном смысле этого слова — отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы», — отметил глава государства.

Он напомнил, что из-за приезда в Киев британского премьера Бориса Джонсона в 2022 году, который убедил Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца, Украина отказалась от Стамбульских договорённостей. По словам Путина, тогда, два года назад переговорщики Незалежной парафировали этот документ, значит в целом страна была с ним согласна. Теперь же эти «‎готовые воевать украинцы заканчиваются», сказал президент и добавил, что к компромиссам должна быть готова та сторона.

Путин: Украинцы, которые хотят воевать, уже заканчиваются
Путин: Украинцы, которые хотят воевать, уже заканчиваются

Таким образом, и в России, и в США говорят о готовности сторон конфликта к переговорам. Избранный американский президент Трамп прямым текстом заявляет, что Владимир Зеленский также готов договариваться, однако в офисе украинского политика по-прежнему ждут, пока Украина окажется в более выгодном положении, чем есть сейчас. При таком раскладе, как считают в Штатах, диалог может начаться и без участия Киева.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar