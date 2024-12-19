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19 декабря, 06:06
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Спецпред Трампа объявил о полной готовности России и Украины к переговорам

Келлог заявил, что РФ и Украина полностью готовы к началу мирных переговоров

Кит Келлог. Фото © ТАСС / Zuma

Кит Келлог. Фото © ТАСС / Zuma

Будущий спецпосланник избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Россия и Украина готовы ступить на путь мирного урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — сказал Келлог.

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Киев всё ещё отказывается от переговоров, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Ермак предлагает дождаться, пока Украина «станет сильной». Однако слово Банковой в этом вопросе весит практически ничто, ведь над ней нависает тень Вашингтона и будущей администрации Белого дома, которая как раз хочет усадить непослушного Зеленского за переговорный стол. Для этого Трамп выбрал специального представителя. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, что за человек этот Кит Келлог, в чём состоит его план по Украине и какая роль во всём этом уготована России.

Владимир Озеров
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