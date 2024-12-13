Песков заявил об уклоняющейся от переговоров с Россией Украине

Россия считает, что переговоры с Украиной на основе стамбульских соглашений 2022 года являются возможными и необходимыми. Однако Киев уклоняется от них, и в связи с этим Москва продолжает свою специальную военную операцию. Этот факт отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.