Песков заявил об уклоняющейся от переговоров с Россией Украине
Россия считает, что переговоры с Украиной на основе стамбульских соглашений 2022 года являются возможными и необходимыми. Однако Киев уклоняется от них, и в связи с этим Москва продолжает свою специальную военную операцию. Этот факт отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия остаётся открытой для диалога. Вчера мы вновь подчеркнули, что президент Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам. Мы считаем их возможными и нужными, но в настоящее время нет никаких предпосылок для их проведения, поскольку украинская сторона уклоняется от этого. Поэтому мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — отметил представитель Кремля.
К слову, ранее в Офисе Зеленского открыто признали, что не готовы договариваться с Москвой. Украина хочет получить преимущество на поле боя, чтобы усилить свои переговорные позиции. А его советник Михаил Подоляк утверждал, что война не должна завершаться за счет территориальных уступок со стороны Украины.
Life.ru