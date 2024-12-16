«Дело России и США»: Украину предложили исключить из переговоров о её судьбе

В настоящее время актуальной проблемой является определение момента, когда следует подключать Украину к мирным переговорам. Такое мнение высказал британский политолог Анатоль Ливен, ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне, в статье для Foreign Policy.

Ливен утверждает, что в переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и США. Однако он считает, что на начальных этапах диалог должен вестись между Соединенными Штатами и Россией.

По мнению эксперта, Украина не сможет поднять все важные для неё вопросы в ходе переговоров. Например, от Киева не зависит, какие гарантии безопасности Запад может предоставить Украине в процессе урегулирования.

Ливен также подчеркивает, что участие Украины на ранних этапах переговоров может сделать их невозможными, назвав это «печальной, но неизбежной правдой».