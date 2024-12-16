«Дело России и США»: Украину предложили исключить из переговоров о её судьбе
Foreign Policy: Первый этап переговоров по Украине должен проходить без Киева
В настоящее время актуальной проблемой является определение момента, когда следует подключать Украину к мирным переговорам. Такое мнение высказал британский политолог Анатоль Ливен, ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне, в статье для Foreign Policy.
Ливен утверждает, что в переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и США. Однако он считает, что на начальных этапах диалог должен вестись между Соединенными Штатами и Россией.
По мнению эксперта, Украина не сможет поднять все важные для неё вопросы в ходе переговоров. Например, от Киева не зависит, какие гарантии безопасности Запад может предоставить Украине в процессе урегулирования.
Ливен также подчеркивает, что участие Украины на ранних этапах переговоров может сделать их невозможными, назвав это «печальной, но неизбежной правдой».
Он заключает, что если Киев будет вовлечен в переговоры, любой возможный компромисс сразу станет известен широкой публике и вызовет волну протестов в Европе, на Украине, а также в Конгрессе США и американских СМИ.
К слову, ранее в Офисе Зеленского открыто признали, что не готовы договариваться с Москвой. Украина хочет получить преимущество на поле боя, чтобы усилить свои переговорные позиции. А его советник Михаил Подоляк утверждал, что война не должна завершаться за счет территориальных уступок со стороны Украины.
Kandinsky 3.1 / Life.ru