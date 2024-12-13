Мировая пресса предсказала дату окончания конфликта на Украине

По мнению обозревателя The New York Times Джулиана Барнса, война в Украине, вероятно, завершится в следующем году путём переговоров. Он утверждает, что из-за нехватки войск, это произойдет независимо от результатов выборов в США, однако победа Трампа, по мнению обозреваетля может «ускорить процесс мирных переговоров».

Барнс подчеркивает, что его прогноз может обернуться плохими новостями для Украины. Российские войска продолжают продвигаться на восток, и хотя у Украины все еще есть оружие, ее силы разбросаны. Разведывательные службы предупреждают о возможном истощении украинских войск. Он также отмечает, что республиканцы не проявляют желания одобрять дополнительную помощь Украине, и Киев осознает, что без значительного увеличения поддержки борьба может скоро закончиться.