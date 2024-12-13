Мировая пресса предсказала дату окончания конфликта на Украине
Обозреватель The New York Times Барнс: Война на Украине закончится в 2025 году
По мнению обозревателя The New York Times Джулиана Барнса, война в Украине, вероятно, завершится в следующем году путём переговоров. Он утверждает, что из-за нехватки войск, это произойдет независимо от результатов выборов в США, однако победа Трампа, по мнению обозреваетля может «ускорить процесс мирных переговоров».
Барнс подчеркивает, что его прогноз может обернуться плохими новостями для Украины. Российские войска продолжают продвигаться на восток, и хотя у Украины все еще есть оружие, ее силы разбросаны. Разведывательные службы предупреждают о возможном истощении украинских войск. Он также отмечает, что республиканцы не проявляют желания одобрять дополнительную помощь Украине, и Киев осознает, что без значительного увеличения поддержки борьба может скоро закончиться.
Ключевым аспектом для Украины станет не вопрос территорий, а гарантии безопасности на будущее. Членство в НАТО, по словам обозревателя The New York Times, уже «не рассматривается». Возможно, Трамп захочет зарекомендовать себя как тот, кто добивается уступок от Владимира Путина, и сможет склонить его к разрешению некоторой экономической интеграции Украины с Европой.
К слову, ранее в Офисе Зеленского открыто признали, что не готовы договариваться с Москвой. Украина хочет получить преимущество на поле боя, чтобы усилить свои переговорные позиции. А его советник Михаил Подоляк утверждал, что война не должна завершаться за счет территориальных уступок со стороны Украины.
Kandinsky 3.1 / Life.ru