Германии следует перейти к переговорам с Россией, чтобы возобновить поставки российского газа по уцелевшей после теракта ветке «Северного потока — 2», чтобы обеспечить немецкий бизнес экономически доступной энергией. Об этом сообщил в соцсети Х депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

«Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. <...> Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку «Северного потока», — написал он.

По словам Эрнста, Берлин действует на руку Вашингтону, продолжая отказываться от газа из России. Политик подчеркнул, что именно американские власти виноваты в кризисе ФРГ, заставляя немцев следовать своим решениям в отношении Москвы.