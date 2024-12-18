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Регион
18 декабря, 07:58

В бундестаге всё громче настаивают на срочных переговорах с Россией

Депутат бундестага Эрнст призвал к переговорам с РФ ради покупки дешёвого газа

Германии следует перейти к переговорам с Россией, чтобы возобновить поставки российского газа по уцелевшей после теракта ветке «Северного потока — 2», чтобы обеспечить немецкий бизнес экономически доступной энергией. Об этом сообщил в соцсети Х депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

«Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. <...> Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку «Северного потока», — написал он.

По словам Эрнста, Берлин действует на руку Вашингтону, продолжая отказываться от газа из России. Политик подчеркнул, что именно американские власти виноваты в кризисе ФРГ, заставляя немцев следовать своим решениям в отношении Москвы.

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Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала France 2 заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией, приносящей выгоду как для Москвы, так и для Берлина. Она также отметила, что после начала украинского конфликта страна столкнулась с необходимостью закупать газ у других поставщиков по значительно более высоким ценам.

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X / Bundeskanzler Olaf Scholz

Татьяна Миссуми
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