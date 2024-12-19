Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву

Президент России Владиимр Путин не виделся со свергнутым лидером САР Башаром Асадом после его приезда в Москву. Об этом рассказал сам российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента NBC Кира Бреннана-Симмонса о судьбе другого американского журналиста, который пропал в Сирии около 12 лет назад.

Симмонс привёз в Москву письмо Путину от матери его пропавшего без вести коллеги и попросил, чтобы российский лидер поинтересовался о его судьбе лично у Асада.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать и обязательно с ним поговорю. Но мы с вами взрослые люди, мы понимаем, какая ситуация была в Сирии 12 лет назад, там шли активные боевые действия, причём в обеих сторон», — добавил российский лидер.