Захарова раскрыла авторов фейка о гибели Асада в авиакатастрофе
Захарова: За фейком о гибели Асада стояли страны, мечтающие о хаосе в Сирии
За слухом о гибели экс-президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе стоят спецслужбы тех стран, которые стремятся к дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи», — сказала она в эфире Первого канала.
Дипломат подчеркнула, что если бы это не было фейком, а ошибкой журналистов, то последовали бы опровержения.
Напомним, 8 декабря агентство Reuters сообщило об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Башар Асад. Согласно информации авторов, самолёт, предположительно с экс-лидером Сирии на борту, сначала направлялся к прибрежному региону САР, но затем на несколько минут изменил курс и полетел в противоположном направлении, после чего исчез с радаров.
Ранее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По информации экс-президента, он консультировался с российскими силами в Латакии. Лишь после этого он вылетел в РФ. Напомним, именно в этот день вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы.
VK / МИД России