Захарова раскрыла авторов фейка о гибели Асада в авиакатастрофе

За слухом о гибели экс-президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе стоят спецслужбы тех стран, которые стремятся к дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи», — сказала она в эфире Первого канала.

Дипломат подчеркнула, что если бы это не было фейком, а ошибкой журналистов, то последовали бы опровержения.