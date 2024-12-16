Асад выступил с первым заявлением после эвакуации из Сирии
Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря
Башар Асад. Обложка © flickr / El Mosquito's
Бывший лидер Сирии Башар Асад, который оставил пост в результате свержения, выступил с первым заявлением после эвакуации из страны. В распространённом заявлении сообщается, что политик покинул Дамаск вечером, 8 декабря.
«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошёл в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря», — указано в заявлении.
По информации экс-президента, он консультировался с российскими силами в Латакии после того, как оппозиционеры вошли в Дамаск. Лишь после этого он вылетел в РФ.
Как писал Life.ru, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. После вхождения на сирийскую территорию антиправительственные силы сожгли усыпальницу Асадов, где в частности, покоился экс-лидер страны.