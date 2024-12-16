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Регион
16 декабря, 13:05

Асад выступил с первым заявлением после эвакуации из Сирии

Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря

Башар Асад. Обложка © flickr / El Mosquito&#x27;s

Башар Асад. Обложка © flickr / El Mosquito's

Бывший лидер Сирии Башар Асад, который оставил пост в результате свержения, выступил с первым заявлением после эвакуации из страны. В распространённом заявлении сообщается, что политик покинул Дамаск вечером, 8 декабря.

«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошёл в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря», — указано в заявлении.

По информации экс-президента, он консультировался с российскими силами в Латакии после того, как оппозиционеры вошли в Дамаск. Лишь после этого он вылетел в РФ.

Как писал Life.ru, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. После вхождения на сирийскую территорию антиправительственные силы сожгли усыпальницу Асадов, где в частности, покоился экс-лидер страны.

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Оксана Попова
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