Асад выступил с первым заявлением после эвакуации из Сирии

Бывший лидер Сирии Башар Асад, который оставил пост в результате свержения, выступил с первым заявлением после эвакуации из страны. В распространённом заявлении сообщается, что политик покинул Дамаск вечером, 8 декабря.

«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошёл в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря», — указано в заявлении.