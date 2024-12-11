Боевики сожгли фамильную усыпальницу семьи Асада в Сирии и осквернили могилы

Ради умысла террористы специально прибыли в город Кардаха в провинции Латакия. В фамильной усыпальнице бывшего сирийского лидера покоился его отец Хафез Асад, его жена и старший сын Басиль.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что террористы взорвали усыпальницу и осквернили все могилы. При этом они смеялись и снимали происходящее на телефоны. Информацию о разгроме семейного мавзолея Асадов подтверждает издание Middl Eeast Eye.