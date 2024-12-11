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Регион
11 декабря, 15:12

Боевики сожгли фамильную усыпальницу семьи Асада в Сирии и осквернили могилы

Боевики сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада. Обложка © X / famagustag

Боевики сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада. Обложка © X / famagustag

Сирийские повстанцы сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада и осквернили могилы. Видео с радостными боевиками распространилось в Сети.

Боевики сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада. Видео © X / pakistaniindex

Ради умысла террористы специально прибыли в город Кардаха в провинции Латакия. В фамильной усыпальнице бывшего сирийского лидера покоился его отец Хафез Асад, его жена и старший сын Басиль.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что террористы взорвали усыпальницу и осквернили все могилы. При этом они смеялись и снимали происходящее на телефоны. Информацию о разгроме семейного мавзолея Асадов подтверждает издание Middl Eeast Eye.

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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Города были оккупированы поддерживаемыми США курдскими формированиями. Лидер страны согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему предоставили убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Обстоятельства эвакуации Асада Кремль не раскрывает.

Оксана Попова
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