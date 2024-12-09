Пал крупнейший бастион курдов к западу от реки Евфрат в Сирии
Anadolu: Оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж
Оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА), которую поддерживает Турция, полностью захватила город Манбидж, удерживаемый отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG). По курдским формированиям наносили авиаудары, сообщает турецкое госагентство Anadolu.
«Манбидж полностью очищен от террористов «Рабочей партии Курдистана», — заявили в Anadolu.
По сведениям турецкого госагентства, Манбидж был оккупирован поддерживаемой США курдскими формированиями и был «крупнейшим террористическим очагом» к западу от реки Евфрат. Сейчас на территории района проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, заняла столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло президента и уехал из страны. Ему предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Свергнутого президента Сирии ожидает почётная старость в РФ, Москва никому его не выдаст. В Кремле считают, что переговоры по разрешению кризиса в Сирии должны проводиться под эгидой ООН.
ТАСС / dpa / Anas Alkharboutli