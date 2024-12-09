Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:28

Пал крупнейший бастион курдов к западу от реки Евфрат в Сирии

Anadolu: Оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж

Оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА), которую поддерживает Турция, полностью захватила город Манбидж, удерживаемый отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG). По курдским формированиям наносили авиаудары, сообщает турецкое госагентство Anadolu.

«Манбидж полностью очищен от террористов «Рабочей партии Курдистана», — заявили в Anadolu.

По сведениям турецкого госагентства, Манбидж был оккупирован поддерживаемой США курдскими формированиями и был «крупнейшим террористическим очагом» к западу от реки Евфрат. Сейчас на территории района проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек.

Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью
Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, заняла столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло президента и уехал из страны. Ему предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Свергнутого президента Сирии ожидает почётная старость в РФ, Москва никому его не выдаст. В Кремле считают, что переговоры по разрешению кризиса в Сирии должны проводиться под эгидой ООН.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Anas Alkharboutli

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar