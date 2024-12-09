Пал крупнейший бастион курдов к западу от реки Евфрат в Сирии

По сведениям турецкого госагентства, Манбидж был оккупирован поддерживаемой США курдскими формированиями и был «крупнейшим террористическим очагом» к западу от реки Евфрат. Сейчас на территории района проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек.