«Россия не предаёт друзей»: Ульянов уколол США, комментируя прибытие Башара Асада в Москву
Постпред Ульянов — об Асаде в Москве: Россия не предаёт своих друзей
Башар Асад. Обложка © kremlin.ru
Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Так прокомментировал прибытие в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада и его семьи постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов в телеграм-канале.
Напомним, после входа сирийской вооружённой оппозиции в Дамаск Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Оставшиеся в САР политики заявили, что готовы к сотрудничеству с новыми властями.