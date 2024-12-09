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9 декабря, 00:50

«Россия не предаёт друзей»: Ульянов уколол США, комментируя прибытие Башара Асада в Москву

Постпред Ульянов — об Асаде в Москве: Россия не предаёт своих друзей

Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Так прокомментировал прибытие в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада и его семьи постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов в телеграм-канале.

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Напомним, после входа сирийской вооружённой оппозиции в Дамаск Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Оставшиеся в САР политики заявили, что готовы к сотрудничеству с новыми властями.

Артур Лапсаков
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