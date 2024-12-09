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Регион
8 декабря, 22:09

США требуют наказания для Башара Асадa из-за ситуации в Сирии

Белый дом: США хотят привлечь Башара Асада к ответственности

Белый дом сообщил, что США будут продолжать поднимать вопрос привлечения бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности.

В ответ на информацию о том, что Россия предоставила политическое убежище Асаду, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что вопрос его ответственности останется в повестке.

«Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду. Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы», — заявил он.

Башар Асад прибыл в Москву вместе со своей семьёй, сообщают СМИ
Башар Асад прибыл в Москву вместе со своей семьёй, сообщают СМИ

Напомним, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Как заявили в МИД РФ, Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны.

Обложка ©

flickr / jeshu mashiach

Артём Гапоненко
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