США требуют наказания для Башара Асадa из-за ситуации в Сирии

Белый дом сообщил, что США будут продолжать поднимать вопрос привлечения бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности.

В ответ на информацию о том, что Россия предоставила политическое убежище Асаду, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что вопрос его ответственности останется в повестке.

«Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду. Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы», — заявил он.