Башар Асад прибыл в Москву вместе со своей семьёй, сообщают СМИ

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Также информацию о прибытии Асада в столицу России подтверждает источник РИА «Новости».

Башар Асад женат на Асме Асад. В браке родилось трое детей.