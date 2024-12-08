Башар Асад прибыл в Москву вместе со своей семьёй, сообщают СМИ
ТАСС: Башар Асад прибыл в Москву вместе со своей семьёй
Башар Асад и его жена Асма. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Покинувший пост президента Сирии Башар Асад и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.
«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.
Также информацию о прибытии Асада в столицу России подтверждает источник РИА «Новости».
Башар Асад женат на Асме Асад. В браке родилось трое детей.
Как сообщал Life.ru, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром в воскресенье они вошли в столицу страны Дамаск. Как заявили в МИД РФ, Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны.