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8 декабря, 15:28

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о местонахождении Асада

CBS: В Белом доме не знают, где находится Башар Асад

В Белом доме не в курсе, где в настоящий момент находится Башар Асад, покинувший пост президента Сирии и уехавший из страны, Об этом говорится в сообщении телеканала CBS.

«Белый дом заявил CBS, что ему ничего не известно о местонахождении Асада», — отмечает телеканал.

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Напомним, сегодня утром Башар Асад вылетел из Дамаска на грузовом самолёте. Вскоре после этого борт пропал с радаров, сейчас точной информации о судьбе политика нет, звучали версии, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Ситуацию прокомментировали в МИД Италии, заявив, что Рим тоже не располагает данными о судьбе политика. В МИД РФ сообщили, что Асад действительно сложил полномочия главы государства после переговоров с вооружённой оппозицией и покинул страну, поручив передать власть мирным путём.

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Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Юрий Лысенко
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