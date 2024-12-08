Нетаньяху прибыл на сирийскую границу и присвоил себе «заслугу» за свержение Асада
Нетаньяху: К падению режима Асада привели удары Израиля по Ирану и «Хезболле»
Режим экс-президента Сирии Башара Асада пал из-за израильских ударов по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, прибывший на сирийскую границу.
«[Падение режима Асада —] прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и «Хезболле», — приводит его слова издание The Times of Israel.
По словам премьера, смена власти в Дамаске открывает новые возможности для Израиля. Он добавил, что готов «протянуть руку» всем соседям-друзьям в Сирии, которые хотели бы мирного сосуществования с еврейским государством, однако не позволит враждебных силам закрепиться у государственной границы.
Напомним, сегодня утром танки ЦАХАЛ прибыли на сирийскую границу. Израильская армия начала проявлять активность в этом районе в связи с наступлением вооружённой оппозиции на Дамаск. Кроме того, несколько районов на Голанских высотах объявили закрытой военной зоной.
Утром появились сообщения о том, что Башар Асад улетел из Дамаска на грузовом самолёте, спасаясь от приближающихся к столице повстанцев. Борт двигался в сторону прибрежных районов страны, но потом резко снизил высоту полёта до 500 метров и пропал. Что именно с ним произошло неизвестно. Высказываются предположения, что самолёт разбился, а Асад погиб. В МИД России заявили, что бывший сирийский президент сложил полномочия и поручил провести мирную передачу власти.
ТАСС / ABACA / Xinhua