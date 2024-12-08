Нетаньяху прибыл на сирийскую границу и присвоил себе «‎заслугу» за свержение Асада

Режим экс-президента Сирии Башара Асада пал из-за израильских ударов по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, прибывший на сирийскую границу.

«[Падение режима Асада —] прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и «Хезболле», — приводит его слова издание The Times of Israel.

По словам премьера, смена власти в Дамаске открывает новые возможности для Израиля. Он добавил, что готов «протянуть руку» всем соседям-друзьям в Сирии, которые хотели бы мирного сосуществования с еврейским государством, однако не позволит враждебных силам закрепиться у государственной границы.