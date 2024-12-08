Армия Израиля объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной

Несколько районов на Голанских высотах стало закрытой военной зоной. Об этом заявила армия Израиля (ЦАХАЛ).

«В соответствии с ситуационной оценкой, сельскохозяйственные районы Мером-Голан — Эйн-Зиван и Букта — Хирбет-Эйн-Хура будут объявлены закрытой военной зоной с сегодняшнего дня (воскресенье)», — сообщает пресс-служба армии.

Также было принято решение, что школы в четырёх общинах на севере Голанских высот будут проводить занятия для детей в режиме онлайн.