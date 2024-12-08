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8 декабря, 10:32

Армия Израиля объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной

Несколько районов на Голанских высотах стало закрытой военной зоной. Об этом заявила армия Израиля (ЦАХАЛ).

«В соответствии с ситуационной оценкой, сельскохозяйственные районы Мером-Голан Эйн-Зиван и Букта Хирбет-Эйн-Хура будут объявлены закрытой военной зоной с сегодняшнего дня (воскресенье)», сообщает пресс-служба армии.

Также было принято решение, что школы в четырёх общинах на севере Голанских высот будут проводить занятия для детей в режиме онлайн.

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Ранее стало известно, что израильские танки прибыли к границе с Сирией. ЦАХАЛ активизировалась в этом районе на фоне наступления боевиков на Дамаск. Напомним, что в конце ноября террористы начали наступление на северо-западе страны и захватили ряд крупных городов, включая Алеппо. Сегодня стало известно, что президент страны Башар Асад покинул столицу. Его самолёт могли сбить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Наталья Афонина
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