Армия Израиля объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной
Несколько районов на Голанских высотах стало закрытой военной зоной. Об этом заявила армия Израиля (ЦАХАЛ).
«В соответствии с ситуационной оценкой, сельскохозяйственные районы Мером-Голан — Эйн-Зиван и Букта — Хирбет-Эйн-Хура будут объявлены закрытой военной зоной с сегодняшнего дня (воскресенье)», — сообщает пресс-служба армии.
Также было принято решение, что школы в четырёх общинах на севере Голанских высот будут проводить занятия для детей в режиме онлайн.
Ранее стало известно, что израильские танки прибыли к границе с Сирией. ЦАХАЛ активизировалась в этом районе на фоне наступления боевиков на Дамаск. Напомним, что в конце ноября террористы начали наступление на северо-западе страны и захватили ряд крупных городов, включая Алеппо. Сегодня стало известно, что президент страны Башар Асад покинул столицу. Его самолёт могли сбить.
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