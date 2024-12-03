Минздрав Ливана: Авиаудар ЦАХАЛ по югу страны унёс жизни девяти человек

Бомбардировка южных районов Ливана израильской авиацией привела к гибели девяти человек. Ещё трое числятся ранеными. Информацией о последствиях удара поделилась пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, ударам подверглись два населённых пункта — Харис и Талус. Данные о пострадавших предварительные и продолжают уточняться.