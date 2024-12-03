«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 22:02

Минздрав Ливана: Авиаудар ЦАХАЛ по югу страны унёс жизни девяти человек

Последствия авиаудара ЦАХАЛ по Ливану. Обложка © X / الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

Последствия авиаудара ЦАХАЛ по Ливану. Обложка © X / الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

Бомбардировка южных районов Ливана израильской авиацией привела к гибели девяти человек. Ещё трое числятся ранеными. Информацией о последствиях удара поделилась пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, ударам подверглись два населённых пункта — Харис и Талус. Данные о пострадавших предварительные и продолжают уточняться.

Кремль призывает к прекращению ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане
Кремль призывает к прекращению ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о возобновлении ударов по северному соседу вечером 2 декабря, обвинив «Хезболлу» в нарушении недавно заключённого перемирия. Режим прекращения огня не продержался и недели.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar