Минздрав Ливана: Авиаудар ЦАХАЛ по югу страны унёс жизни девяти человек
Последствия авиаудара ЦАХАЛ по Ливану. Обложка © X / الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا
Бомбардировка южных районов Ливана израильской авиацией привела к гибели девяти человек. Ещё трое числятся ранеными. Информацией о последствиях удара поделилась пресс-служба Минздрава республики.
По данным ведомства, ударам подверглись два населённых пункта — Харис и Талус. Данные о пострадавших предварительные и продолжают уточняться.
Армия обороны Израиля объявила о возобновлении ударов по северному соседу вечером 2 декабря, обвинив «Хезболлу» в нарушении недавно заключённого перемирия. Режим прекращения огня не продержался и недели.