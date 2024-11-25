«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:12

Кремль призывает к прекращению ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане

Кремль настоятельно призывает к прекращению израильских атак на гражданские объекты в Ливане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 25 ноября.

«Мы, безусловно, хотели бы видеть окончание ударов по гражданским объектам. Это чрезвычайно важно, чтобы обычные граждане не становились жертвами этих атак», — отметил Песков, комментируя возобновлённые в воскресенье, 24 ноября, обстрелы истребителей израильских ВВС на южные окраины Бейрута.

ВВС Израиля атаковали центральную базу морских сил «Хезболлы» в Бейруте
ВВС Израиля атаковали центральную базу морских сил «Хезболлы» в Бейруте

Накануне столица Ливана вновь подверглась бомбардировке со стороны Израиля. Авиация ЦАХАЛ нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ливан
  • Израиль
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar