Кремль призывает к прекращению ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане

Кремль настоятельно призывает к прекращению израильских атак на гражданские объекты в Ливане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 25 ноября.

«Мы, безусловно, хотели бы видеть окончание ударов по гражданским объектам. Это чрезвычайно важно, чтобы обычные граждане не становились жертвами этих атак», — отметил Песков, комментируя возобновлённые в воскресенье, 24 ноября, обстрелы истребителей израильских ВВС на южные окраины Бейрута.