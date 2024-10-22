ВВС Израиля атаковали центральную базу морских сил «Хезболлы» в Бейруте

ВВС Израиля атаковали центральную базу военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Также удар был нанесён по складам с боеприпасами и командным центрам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства.

«ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия, командным центрам «Хезболлах» и дополнительным террористическим целям в Бейруте. Среди целей в Бейруте была центральная база военно-морского подразделения, где находились военные скоростные катера и учебный центр», — говорится в заявлении.