ВВС Израиля атаковали центральную базу морских сил «Хезболлы» в Бейруте
ВВС Израиля атаковали центральную базу военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Также удар был нанесён по складам с боеприпасами и командным центрам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства.
«ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия, командным центрам «Хезболлах» и дополнительным террористическим целям в Бейруте. Среди целей в Бейруте была центральная база военно-морского подразделения, где находились военные скоростные катера и учебный центр», — говорится в заявлении.
Сообщается, что катера военно-морского подразделения шиитской организации предназначались для атак по кораблям ВМС Израиля. Именно поэтому они стали целью, подытожили в пресс-службе.
Ранее Израиль заявил о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе на юге сектора Газа. Были даже опубликованы кадры последних минут жизни лидера движения. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала разведка США. Руководство ХАМАС взял на себя глава представительства палестинского движения за рубежом Халед Машаль.
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