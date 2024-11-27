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27 ноября, 03:56

Между Израилем и Ливаном наступило перемирие

Премьеры Израиля и Ливана поблагодарили Байдена за посредничество в перемирии

Премьер-министры Израиля и Ливана Биньямин Нетаньяху и Наджиб Микати выразили благодарность президенту США Джо Байдену за его посреднические усилия в заключении соглашения о прекращении огня между странами. Перемирие между ними начало действовать в 5 утра по московскому времени 27 ноября, пишет газета Al Nahar.

Согласно заявлению канцелярии израильского правительства, Нетаньяху лично поблагодарил Байдена за содействие в достижении перемирия. Микати, в свою очередь, сообщил в соцсети X, что во время телефонного разговора с американским лидером поблагодарил его за поддержку Ливана и за усилия его посланника Амоса Хохштейна.

В ходе выступления Байден подчеркнул, что Израиль сохраняет право на самооборону в случае нарушения условий перемирия, включая действия со стороны шиитской группировки «Хезболла». Согласно принятому документу, Ливан постепенно будет разворачивать части армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в стране. Иерусалим же в течение 60 дней будет выводить войска из Южного Ливана.

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Ранее стало известно, что в Конгресс США поступил запрос на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Автором документа, который стал дополнением к законопроекту о государственном финансировании, оказался президент страны Джо Байден.

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flickr / Prime Minister of Israel

Артём Гапоненко
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