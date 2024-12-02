Перемирие – всё: Израиль сообщил о возобновлении ударов по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении 2 декабря ударов по целям на территории Ливана. Об этом сказано в сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане», — говорится в заявлении.

Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что причиной возобновления ударов стали запуски шиитского движения «Хезболлы» двух снарядов в сторону горы Дов. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке движения в районе Бергоз на юге Ливана.