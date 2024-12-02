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Регион
2 декабря, 20:44

Перемирие – всё: Израиль сообщил о возобновлении ударов по Ливану

Израиль заявил о начале атаки по Ливану, обвинив «Хезболлу» в запуске снарядов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении 2 декабря ударов по целям на территории Ливана. Об этом сказано в сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане», — говорится в заявлении.

Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что причиной возобновления ударов стали запуски шиитского движения «Хезболлы» двух снарядов в сторону горы Дов. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке движения в районе Бергоз на юге Ливана.

«Запуски, произведённые сегодня «Хезболлой», представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязанности и предотвратили враждебную деятельность «Хезболлы» на ливанской территории», — говорится в записи.

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Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном начало действовать 27 ноября. Премьер-министры обоих государств выразили благодарность президенту США Джо Байдену за его посреднические усилия. Впрочем, позднее Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ готовиться к войне в случае срыва перемирия.

Обложка ©

flikr / Israel Defense Forces

Артур Лапсаков
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