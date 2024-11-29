Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к войне в случае срыва перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии готовиться к полномасштабной войне, если перемирие будет сорвано движением «Хезболла». Об этом он сообщил в эфире 14-го канала израильского телевидения.

«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу», — отметил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль использует паузу в боевых действиях для восстановления сил армии и перевооружения.