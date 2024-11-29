Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к войне в случае срыва перемирия
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии готовиться к полномасштабной войне, если перемирие будет сорвано движением «Хезболла». Об этом он сообщил в эфире 14-го канала израильского телевидения.
«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу», — отметил Нетаньяху.
Премьер подчеркнул, что Израиль использует паузу в боевых действиях для восстановления сил армии и перевооружения.
Напомним, 28 ноября Ливан обвинил Израиль в ударах по территории страны вопреки перемирию. В пресс-службе ливанской армии отметили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила воздушное пространство Ливана.