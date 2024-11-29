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29 ноября, 02:04

Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к войне в случае срыва перемирия

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии готовиться к полномасштабной войне, если перемирие будет сорвано движением «Хезболла». Об этом он сообщил в эфире 14-го канала израильского телевидения.

«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу», — отметил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль использует паузу в боевых действиях для восстановления сил армии и перевооружения.

Между Израилем и Ливаном наступило перемирие
Между Израилем и Ливаном наступило перемирие

Напомним, 28 ноября Ливан обвинил Израиль в ударах по территории страны вопреки перемирию. В пресс-службе ливанской армии отметили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила воздушное пространство Ливана.

Анатолий Цейко
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