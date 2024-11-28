Ливан обвинил Израиль в ударах по территории страны вопреки перемирию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила соглашение о прекращении огня в Ливане. Такое заявление опубликовала пресс-служба ливанской армии в соцсети X.

«27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрёг соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование вооружённых сил Ливана отслеживает эти инциденты в сотрудничестве с компетентными органами. Израильская сторона пока не прокомментировала обвинения.