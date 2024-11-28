Ливан обвинил Израиль в ударах по территории страны вопреки перемирию
ВС Ливана: Израиль несколько раз нарушил перемирие и атаковал цели в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила соглашение о прекращении огня в Ливане. Такое заявление опубликовала пресс-служба ливанской армии в соцсети X.
«27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрёг соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что командование вооружённых сил Ливана отслеживает эти инциденты в сотрудничестве с компетентными органами. Израильская сторона пока не прокомментировала обвинения.
Напомним, 27 ноября начало действовать перемирие между Израилем и Ливаном. Соглашение о прекращении огня согласовали премьер-министры стран Биньямин Нетаньяху и Наджиб Микати при посредничестве президента США Джо Байдена.
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