Израиль уже давно занимается производством собственного ядерного оружия, узнали СМИ

В Израиле давно налажено производство собственного ядерного оружия. При том его запуск осуществим как с моря, так и с суши или самолёта. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолётов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования <...> Сегодня эксперты считают, что израильская программа создания ядерного оружия почти наверняка самодостаточна», — сказала она в беседе с РИА «Новости».