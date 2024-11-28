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28 ноября, 15:05

Израиль уже давно занимается производством собственного ядерного оружия, узнали СМИ

ICAN: Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие

В Израиле давно налажено производство собственного ядерного оружия. При том его запуск осуществим как с моря, так и с суши или самолёта. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолётов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования <...> Сегодня эксперты считают, что израильская программа создания ядерного оружия почти наверняка самодостаточна», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

Сандерс-Закре также уточнила, что Израиль, вероятно, помог Южной Африке в период апартеида приобрести ядерное оружие в 1970-х годах. Согласно её предположению, обе страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике в 1979 году. Вот только правительство ЮАР затем уничтожило свои ядерные запасы, чтобы перейти к демократической системе правления.

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Ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие с мощностью сильнее ядерного. Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах. О каких видах оружия может идти речь, рассказал Life.ru политолог.

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Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Мария Любицкая
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