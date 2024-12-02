Израиль из-за «Хезболлы» заставил развернуться иранский самолёт в небе над Сирией

Израильские ВВС в ночь на 1 декабря вынудили иранский самолёт, летевший над Сирией, изменить курс из-за подозрения в перевозке оружия для движения «Хезболла». Об этом сообщает газета Times of Israel.

Согласно публикации, израильские истребители приблизились к воздушному судну в сирийском воздушном пространстве и потребовали развернуться. После получения предупреждения самолёт сменил курс.

Газета отмечает, что за последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно предпринимала подобные действия в отношении иранских самолётов, которые пересекали воздушное пространство Сирии и Ирака. Подобные меры связаны с подозрениями о возможной перевозке оружия для ливанской группировки.