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2 декабря, 02:13

Израиль из-за «Хезболлы» заставил развернуться иранский самолёт в небе над Сирией

Times of Israel: ВВС Израиля развернули иранский самолёт в небе над Сирией

Израильские ВВС в ночь на 1 декабря вынудили иранский самолёт, летевший над Сирией, изменить курс из-за подозрения в перевозке оружия для движения «Хезболла». Об этом сообщает газета Times of Israel.

Согласно публикации, израильские истребители приблизились к воздушному судну в сирийском воздушном пространстве и потребовали развернуться. После получения предупреждения самолёт сменил курс.

Газета отмечает, что за последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно предпринимала подобные действия в отношении иранских самолётов, которые пересекали воздушное пространство Сирии и Ирака. Подобные меры связаны с подозрениями о возможной перевозке оружия для ливанской группировки.

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Напомним, 27 ноября начало действовать перемирие между Израилем и Ливаном. Соглашение о прекращении огня согласовали премьер-министры стран Биньямин Нетаньяху и Наджиб Микати при посредничестве президента США Джо Байдена. Однако уже 28 числа пресс-служба ливанской армии отметила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила соглашение.

Обложка ©

flickr / Inal Khaev

Артём Гапоненко
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