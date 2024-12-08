Сбылось ещё одно предсказание Жириновского, на этот раз – о союзнике России
В Сети вспомнили предсказание Жириновского о желании Эрдогана свергнуть Асада
Владимир Жириновский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении долгого времени стремился свергнуть сирийского лидера Башара Асада, чтобы укрепить свои позиции в регионе и реализовать собственные интересы. Об опасности для президента САР уже давно заявлял основатель ЛДПР Владимир Жириновский, вспомнили пользователи Интернета.
«Они найдут обходные манёвры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов», — говорил российский политик.
Жириновский подчёркивал, что одной из главных задач Эрдогана является противостояние ираноязычному народу курдам, которые создают многочисленные вооружённые формирования на севере Сирии и в Ираке. Политик также утверждал, что такая ситуация может привести к прямому военному конфликту с Ираном и спровоцировать крупномасштабную войну в регионе Ближнего Востока.
Напомним, что Башар Асад сегодня вылетел из Дамаска на грузовом самолёте на фоне приближающихся подразделений вооружённой оппозиции. Борт направлялся в прибрежные районы, но затем резко снизился до высоты 500 метров и исчез с радаров. Точные сведения о его местонахождении отсутствуют. Согласно сообщениям СМИ, существует вероятность, что Асад погиб в результате крушения. Оппозиция заявила, что Дамаск теперь находится под их контролем. В МИД РФ подтвердили, что Асад сложил свои полномочия президента и распорядился о мирной передаче власти.