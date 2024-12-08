Сбылось ещё одно предсказание Жириновского, на этот раз – о союзнике России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении долгого времени стремился свергнуть сирийского лидера Башара Асада, чтобы укрепить свои позиции в регионе и реализовать собственные интересы. Об опасности для президента САР уже давно заявлял основатель ЛДПР Владимир Жириновский, вспомнили пользователи Интернета.

«Они найдут обходные манёвры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов», — говорил российский политик.