Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 13:00

В Турции заявили об отсутствии контактов с Асадом

Глава МИД Турции Фидан: У Анкары не было контактов с Асадом

У Анкары не было контактов с оставившим свой пост президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил руководитель турецкого МИД Хакан Фидан во время проходившей в Дохе пресс-конференции, которая транслировалась по национальному телевидению Турции.

«Нет, у нас с ним не было никаких встреч, никаких контактов с Асадом не было», — ответил на соответствующий вопрос дипломат.

Фидан отметил, что Турция и соседние с Сирией страны продолжат работать с новой администрацией в Дамаске. Он добавил, что для восстановления государства и решения его проблем будут задействованы все доступные ресурсы.

Турция поблагодарила Россию и Иран за взвешенный подход к ситуации в Сирии
Турция поблагодарила Россию и Иран за взвешенный подход к ситуации в Сирии

Напомним, летом этого года появились сообщения о работе над подготовкой возможной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Турецкий президент выразил желание нормализовать отношения с Дамаском. В сентябре он вернулся к этому вопросу, сказав, что готов к встрече с главой Сирии и ждёт подтверждения. 6 декабря он заявил, что так и не получил реакции от Асада.

Сегодня стало известно, что Башар Асад вылетел из Дамаска грузовым самолётом на фоне надвигающихся на столицу подразделений вооружённой оппозиции. Борт направлялся в сторону прибрежных районов, но впоследствии резко снизился до высоты в 500 метров и исчез с радаров. Точной информации о его местонахождении нет. По данным СМИ, возможно, что Асад погиб при крушении. Оппозиция заявила, что Дамаск перешёл под их контроль. В МИД РФ подтвердили, что Асад сложил с себя полномочия президента и распорядился передать власть мирным путём.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Турция
  • Башар Асад
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar