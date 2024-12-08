В Турции заявили об отсутствии контактов с Асадом
Глава МИД Турции Фидан: У Анкары не было контактов с Асадом
У Анкары не было контактов с оставившим свой пост президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил руководитель турецкого МИД Хакан Фидан во время проходившей в Дохе пресс-конференции, которая транслировалась по национальному телевидению Турции.
«Нет, у нас с ним не было никаких встреч, никаких контактов с Асадом не было», — ответил на соответствующий вопрос дипломат.
Фидан отметил, что Турция и соседние с Сирией страны продолжат работать с новой администрацией в Дамаске. Он добавил, что для восстановления государства и решения его проблем будут задействованы все доступные ресурсы.
Напомним, летом этого года появились сообщения о работе над подготовкой возможной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Турецкий президент выразил желание нормализовать отношения с Дамаском. В сентябре он вернулся к этому вопросу, сказав, что готов к встрече с главой Сирии и ждёт подтверждения. 6 декабря он заявил, что так и не получил реакции от Асада.
Сегодня стало известно, что Башар Асад вылетел из Дамаска грузовым самолётом на фоне надвигающихся на столицу подразделений вооружённой оппозиции. Борт направлялся в сторону прибрежных районов, но впоследствии резко снизился до высоты в 500 метров и исчез с радаров. Точной информации о его местонахождении нет. По данным СМИ, возможно, что Асад погиб при крушении. Оппозиция заявила, что Дамаск перешёл под их контроль. В МИД РФ подтвердили, что Асад сложил с себя полномочия президента и распорядился передать власть мирным путём.
ТАСС / ZUMA