В Турции заявили об отсутствии контактов с Асадом

У Анкары не было контактов с оставившим свой пост президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил руководитель турецкого МИД Хакан Фидан во время проходившей в Дохе пресс-конференции, которая транслировалась по национальному телевидению Турции.

«Нет, у нас с ним не было никаких встреч, никаких контактов с Асадом не было», — ответил на соответствующий вопрос дипломат.