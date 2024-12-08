Турция поблагодарила Россию и Иран за взвешенный подход к ситуации в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Иран продемонстрировали взвешенный и рациональный подход во время обсуждения ситуации в Сирии после того, как власть в стране захватила вооружённая оппозиция. Об этом политик сказал на пресс-конференции в Дохе.