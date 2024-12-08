Турция поблагодарила Россию и Иран за взвешенный подход к ситуации в Сирии
Глава МИД Турции Фидан: Анкара ценит конструктивный подход РФ и Ирана к Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Иран продемонстрировали взвешенный и рациональный подход во время обсуждения ситуации в Сирии после того, как власть в стране захватила вооружённая оппозиция. Об этом политик сказал на пресс-конференции в Дохе.
«Буквально вчера страны «астанинского формата» — Турция, Россия, Иран — собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы высоко ценим конструктивные подходы РФ и Ирана в этом отношении», — говорится в его заявлении.
Напомним, в Сирии вооружённая оппозиция за несколько дней овладели городом Хама, захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Предположительно, президент страны Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте. Как пишет Reuters, борт мог упасть, сейчас судьба главы государства неизвестна. Оппозиция уже объявила, что Дамаск захвачен и Асад свергнут. Также из тюрем в пригороде сирийской столицы повстанцы выпустили всех заключённых, в том числе отбывавших срок за терроризм. Правительство Сирии получило гарантии безопасности. По словам премьер-министра страны, кабмин готов к сотрудничеству с новыми властями.
ТАСС / ЕРА