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Регион
8 декабря, 11:36

Турция поблагодарила Россию и Иран за взвешенный подход к ситуации в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: Анкара ценит конструктивный подход РФ и Ирана к Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Иран продемонстрировали взвешенный и рациональный подход во время обсуждения ситуации в Сирии после того, как власть в стране захватила вооружённая оппозиция. Об этом политик сказал на пресс-конференции в Дохе.

«Буквально вчера страны «астанинского формата» — Турция, Россия, Иран — собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы высоко ценим конструктивные подходы РФ и Ирана в этом отношении», — говорится в его заявлении.

Президент Сирии перед исчезновением пытался договориться с повстанцами
Президент Сирии перед исчезновением пытался договориться с повстанцами

Напомним, в Сирии вооружённая оппозиция за несколько дней овладели городом Хама, захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Предположительно, президент страны Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте. Как пишет Reuters, борт мог упасть, сейчас судьба главы государства неизвестна. Оппозиция уже объявила, что Дамаск захвачен и Асад свергнут. Также из тюрем в пригороде сирийской столицы повстанцы выпустили всех заключённых, в том числе отбывавших срок за терроризм. Правительство Сирии получило гарантии безопасности. По словам премьер-министра страны, кабмин готов к сотрудничеству с новыми властями.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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