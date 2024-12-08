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8 декабря, 11:03

Президент Сирии перед исчезновением пытался договориться с повстанцами

Bild узнал о попытке Асада договориться с боевиками о мирной передаче власти

Президент Сирии Башар Асад. Фото © Getty Images / HOUNSFIELD / Pool BENAINOUS

Президент Сирии Башар Асад. Фото © Getty Images / HOUNSFIELD / Pool BENAINOUS

Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с мятежниками об урегулировании ситуации, был разработал даже план его добровольного ухода в отставку. Об этом узнала немецкая газета Bild от источников среди дипломатов Катара, где велись переговоры сторон.

План предполагал, что Асад уйдёт в отставку вечером в субботу, 7 декабря, и покинет САР. После этого войска и мятежники должны были прекратить боевые действия, а власть должна была перейти переходному правительству. Согласно договорённости, спустя несколько недель к власти официально пришли бы повстанцы. При этом ведущей политической силой в САР должна была стать «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией, а не группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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Как сообщал Life.ru, в конце ноября боевики начали наступление на северо-западе Сирии, захватив несколько городов, в том числе Алеппо и Хаму. Согласно информации журналистов, президент Сирии Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте, который мог быть сбит. Сегодня через захваченное телевидение террористы сообщили, что столица Сирии Дамаск захвачена и Асад свергнут. Утверждается, что правительство страны получило гарантии безопасности от боевиков. Глава кабмина отметил, что готов мирно передать власть.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Андрей Бражников
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