Президент Сирии перед исчезновением пытался договориться с повстанцами

Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с мятежниками об урегулировании ситуации, был разработал даже план его добровольного ухода в отставку. Об этом узнала немецкая газета Bild от источников среди дипломатов Катара, где велись переговоры сторон.

План предполагал, что Асад уйдёт в отставку вечером в субботу, 7 декабря, и покинет САР. После этого войска и мятежники должны были прекратить боевые действия, а власть должна была перейти переходному правительству. Согласно договорённости, спустя несколько недель к власти официально пришли бы повстанцы. При этом ведущей политической силой в САР должна была стать «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией, а не группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*.