Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков

Гарантии безопасности от боевиков, которые захватили власть в республике, получило правительство Сирии. Об этом рассказал министр связи страны Ияд аль-Хатыб телеканалу Al Arabiya.

На данный момент министры, которые остались в Дамаске, не знают о местонахождении главы внешнеполитического ведомства Бассама Саббага. Несмотря на это, члены правительства в ближайшие два дня смогут вернуться на свои рабочие места.