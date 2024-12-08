Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков
Гарантии безопасности от боевиков, которые захватили власть в республике, получило правительство Сирии. Об этом рассказал министр связи страны Ияд аль-Хатыб телеканалу Al Arabiya.
«Мы получили гарантии от управления военных операций, которое пообещало обеспечить безопасную работу правительства», — сказал он.
На данный момент министры, которые остались в Дамаске, не знают о местонахождении главы внешнеполитического ведомства Бассама Саббага. Несмотря на это, члены правительства в ближайшие два дня смогут вернуться на свои рабочие места.
В конце ноября террористические группы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные силы. Боевики овладели Хамой, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. По информации СМИ, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте в ночь на 8 декабря. В настоящее время боевики контролируют государственное телевидение и заявляют, что Дамаск захвачен, а Асад свергнут. Кроме того, повстанцы освободили всех заключённых из тюрем в пригороде сирийской столицы, включая тех, кто отбывал срок за терроризм. Международный аэропорт Дамаска объявил о приостановке всех рейсов до 18 декабря.
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