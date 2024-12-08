Премьер Сирии не знает, где сейчас Башар Асад

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится глава государства Башар Асад. По его словам, последний раз он общался с ним вечером 7 декабря, тогда президент на все вопросы сказал, что «посмотрим завтра».

«У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», — рассказал аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya.