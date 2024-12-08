Премьер Сирии не знает, где сейчас Башар Асад
Премьер Сирии аль-Джаляли заявил, что ему неизвестно, где сейчас Асад
Башар Асад. Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится глава государства Башар Асад. По его словам, последний раз он общался с ним вечером 7 декабря, тогда президент на все вопросы сказал, что «посмотрим завтра».
«У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», — рассказал аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya.
Премьер также подчеркнул, что сейчас он и 18 министров остаются в Сирии, они не собираются покидать страну и находятся на связи с главой правительства.
Напомним, в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. По данным СМИ, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте. Сейчас боевики взяли под контроль гостелевидение и сообщили, что Дамаск захвачен и Асад свергнут. Также из тюрем в пригороде сирийской столицы повстанцы выпустили всех заключённых, в том числе отбывавших срок за терроризм. Международный аэропорт Дамаска объявил об отмене прилёта и вылета самолётов всех типов до 18 декабря.