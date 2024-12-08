Падение Дамаска и Асада. Что происходит в Сирии и куда пропал президент Ночью оппозиция и террористы в Сирии захватили Дамаск. Мятежники уже формируют свои органы власти и расправляются со сторонниками прежней власти. Местонахождение президента Сирии Башара Асада до сих пор неизвестно, возможно, он погиб. 8 декабря, 10:41 Террористические группировки и оппозиция взяли власть в Сирии. Обложка © Getty Images / Anadolu

Наступление на Дамаск

Протурецкие боевики захватили столицу Сирии. Это стало возможно после взятия ими Хомса и Пальмиры, которую два раза освобождали российские военные. Ситуация ухудшилась после того, как южнее Дамаска началось восстание. Город пал за одну ночь. Правительство, некогда лояльное Асаду, уже начало сотрудничать с мятежниками.

— Мы получили гарантии от управления военных операций, которое пообещало обеспечить безопасную работу правительства, — сказал министр связи страны Ияд аль-Хатыб.

Министр связи страны Ияд аль-Хатыб. Фото © Getty Images / Anadolu

Успех сирийских повстанцев обусловлен нежеланием армии воевать за сохранение страны. Войска не оказывали какого-то сопротивления. Причиной этому могли послужить взятки. Разведка Великобритании заранее подкупила асадовских командиров. К тому же они получили гарантии беспрепятственно покинуть страну.

На фоне падения власти Асада Израиль начал действовать. Местные СМИ говорят об усилении ЦАХАЛ на границе. Израильские войска уже провели учения на Голанских высотах и в Иорданской долине.

The Times of Israel сообщает, что антиправительственные группировки в Сирии начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны.

Где сейчас Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад. Фото © Getty Images / HOUNSFIELD / Pool BENAINOUS

Башар Асад остаётся президентом Сирии, хотя власти уже никакой не имеет. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что местонахождение главы Сирии неизвестно. Повстанцы утверждают, что режим Асада пал. Источники агентства Reuters говорят о возможной гибели руководителя страны в авиакатастрофе.

— Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолёт был сбит, — сообщил собеседник.

10 миллионов долларов боевики заплатят тому, кто задержит Башара Асада. Учитывая бедственное положение сирийцев, президенту бежать в своей же стране некуда. МИД Турции сообщает, что Асад может находиться за пределами Сирии.

Дальнейшая судьба Сирии

К власти приходят исламские радикалы, вряд ли разбирающиеся в вопросах государственного устройства, экономике, социальной политике. Мало того, разные регионы Сирии остаются под контролем группировок. Есть вероятность, что больше это государство в привычных для всех границах существовать не будет. Встаёт вопрос и по христианам.

Президентский дворец (Дамаск). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gabriel dos Santos Tambur

— По-хорошему, есть все варианты, раз уж Сирии всё равно больше не существует, создать вокруг Тартуса и Хмеймима аналог Гибралтара. Или некую алавитско-христианскую автономию. Но, с большой долей вероятности, за этот вариант придётся воевать, — пишет журналист Андрей Медведев.

Радикалы выпустили из тюрем уже тысячи преступников. Просто зашли в места заключения и открыли камеры — ближневосточный вариант амнистии. Теперь бывшие террористы не бывшие террористы, а борцы с режимом и узники совести. Уже зафиксированы первые казни. Так на виселице оказался некий человек из окружения Башара Асада. И это не последняя внесудебная расправа. Если, конечно, Турция не приструнит своих наёмников, хотя она один из бенефициаров в текущей ситуации.

Радикалы контролируют Дамаск. Фото © Getty Images / Anadolu

Что будет с российскими военными базами

По данным Посольства России в Сирии, информации о погибших или пострадавших россиянах не поступало. В Сирии находится база ВМФ Сирии и авиационная группа, дислоцированная на аэродроме Хмеймим. Кроме того, по республике были рассредоточены военные советники. О нахождении российского контингента решение будет принято новыми властями, пояснил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Появилась информация, что группировка России готовится покинуть свои базы. Для передислокации прибыли Ан-124 и Ил-76. Войска США в Сирии останутся точно. По словам заместителя помощника министра обороны США Даниэля Шапиро, базы на востоке страны сохранятся.

Авторы Даниил Черных