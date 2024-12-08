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8 декабря, 08:26

Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ будет решать новое правительство

Оставшийся в захваченном террористами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что новые власти страны должны будут решить, как поступать с военным присутствием РФ в САР. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сообщил он.

Он упомянул, что на данный момент в сирийском Минобороны сложилась «непонятная» ситуация.

Сирийские мятежники объявили по гостелевидению о свержении Асада
Сирийские мятежники объявили по гостелевидению о свержении Асада

Ранее сирийский премьер-министр заявил, что не знает, где находится действующий президент страны Башар Асад. СМИ сообщали, что политик ночью 8 декабря улетел из страны в неизвестном направлении на грузовом самолёте. Мятежники, захватив гостелевидение, заявили, что Дамаск под их контролем, а режим Асада пал. Также боевики выпустили заключённых из тюрем в пригороде столицы. Тем временем Израиль начал подтягивать танковые подразделения к границе с Сирией.

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Shutterstock /FOTODOM / The world of words

Владимир Озеров
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