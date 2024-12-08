Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ будет решать новое правительство

Оставшийся в захваченном террористами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что новые власти страны должны будут решить, как поступать с военным присутствием РФ в САР. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сообщил он.