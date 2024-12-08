Вице-премьер Италии ничего не знает о судьбе Асада

В Италии власти не располагают сведениями о судьбе и местонахождении президента Сирии Башара Асада, однако Рим готов начать выстраивать диалог с новым руководством страны, когда оно будет определено. Об этом сказал журналистам глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Пока не очень ясно, кто возьмёт в свои руки контроль над Сирией. Похоже, там нет единой силы, действуют разрозненные силы. Посмотрим, с кем возможно вести диалог. Неясно, что случилось с Асадом. У нас нет точной информации», — отметил чиновник во время пресс-подхода.