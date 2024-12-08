Вице-премьер Италии ничего не знает о судьбе Асада
Глава МИД Италии Таяни заявил, что у Рима нет сведений о местонахождении Асада
В Италии власти не располагают сведениями о судьбе и местонахождении президента Сирии Башара Асада, однако Рим готов начать выстраивать диалог с новым руководством страны, когда оно будет определено. Об этом сказал журналистам глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
«Пока не очень ясно, кто возьмёт в свои руки контроль над Сирией. Похоже, там нет единой силы, действуют разрозненные силы. Посмотрим, с кем возможно вести диалог. Неясно, что случилось с Асадом. У нас нет точной информации», — отметил чиновник во время пресс-подхода.
Он добавил, что итальянский посол не прекращал свою работу в Сирии, однако временно покинул резиденцию и находится в другом месте ради безопасности на фоне беспорядков в стране.
Напомним, Башар Асад вылетел из Дамаска грузовым самолётом на фоне надвигающихся на столицу подразделений вооружённой оппозиции. Борт направлялся в сторону прибрежных районов, но впоследствии резко снизился до высоты в 500 метров и исчез с радаров. Точной информации о его местонахождении нет. По данным СМИ, самолёт Асад мог потерпеть крушение. Оппозиция заявила, что Дамаск перешёл под их контроль. В МИД РФ подтвердили, что Асад сложил с себя полномочия президента и распорядился передать власть мирным путём. Сейчас в Дамаске начались беспорядки, новая «военная администрация» ввела комендантский час.
ТАСС / Валерий Шарифулин