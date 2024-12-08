Сирийцы тысячными караванами нелегально бегут в Ливан

Тысячными толпами сирийские граждане бегут в Ливан через нелегальные пограничные переходы в связи с тем, что власть в Дамаске захватила вооружённая оппозиция. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.