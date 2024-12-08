Сирийцы тысячными караванами нелегально бегут в Ливан
Тысячи граждан Сирии бегут в Ливан через нелегальные погранпереходы
Тысячными толпами сирийские граждане бегут в Ливан через нелегальные пограничные переходы в связи с тем, что власть в Дамаске захватила вооружённая оппозиция. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.
«Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооружённой оппозиции в Сирии», — сказал он.
Со слов губернатора, большинство сирийцев поддерживают законные власти и являются представителями шиитской конфессии.
Напомним, что вооружённая оппозиция продолжает забирать себе по куску ключевые объекты Сирии. Ранее они, захватив гостелевидение в Дамаске, заявили, что столица теперь под их контролем, а режим Башара Асада пал. Сам сирийский президент покинул страну ночью 8 декабря. Он перед уездом пытался договориться с оппозицией, согласившись сложить с себя полномочия. В МИД РФ подтвердили, что Асад более не президент Сирии.
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