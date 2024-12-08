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8 декабря, 12:37

ВВС Израиля разбомбили склады с оружием в Сирии

Kan: ВВС Израиля ударили по складам с оружием на юге Сирии и в Дамаске

Израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в южных районах Сирии и в Дамаске, потому что боеприпасы якобы могли быть захвачены вооружённой оппозицией, что усугубило бы ситуацию в стране. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.

«Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев», — говорится в тексте.

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Ранее стало известно, что израильские танки прибыли к границе с Сирией. ЦАХАЛ активизировалась в этом районе на фоне наступления оппозиционных сил на Дамаск. Армия Израиля также объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной.

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freepik

Татьяна Миссуми
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