ВВС Израиля разбомбили склады с оружием в Сирии

Израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в южных районах Сирии и в Дамаске, потому что боеприпасы якобы могли быть захвачены вооружённой оппозицией, что усугубило бы ситуацию в стране. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.

«Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев», — говорится в тексте.