ВВС Израиля разбомбили склады с оружием в Сирии
Kan: ВВС Израиля ударили по складам с оружием на юге Сирии и в Дамаске
Израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в южных районах Сирии и в Дамаске, потому что боеприпасы якобы могли быть захвачены вооружённой оппозицией, что усугубило бы ситуацию в стране. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.
«Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что израильские танки прибыли к границе с Сирией. ЦАХАЛ активизировалась в этом районе на фоне наступления оппозиционных сил на Дамаск. Армия Израиля также объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной.