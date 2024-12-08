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8 декабря, 12:20

В Дамаске вводится комендантский час

Al Watan: В Дамаске введён комендантский час по решению военной администрации

В Дамаске будет действовать комендантский час в период с 16:00 до 05:00 по местному времени. Об этом говорится в публикации газеты Al Watan. Как утверждается, необходимость такого решения связана с волной беспорядков после перехода власти к представителям оппозиции.

По данным издания, комендатский час вводится по инициативе некой «военной администрации» на фоне того, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и оппозиция объявила о взятии города под свой контроль.

МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте из-за наступления сил оппозиции. Борт, на котором находился политик, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Сейчас о его местонахождении ничего не известно. С высокой долей вероятности Асад мог погибнуть при крушении Ил-76. МИД РФ сообщил о приведении российских военных баз в Сирии в повышенную боеготовность. Министерство заявило, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из САР.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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