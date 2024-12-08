МИД заявил о приведении военных баз России в Сирии в повышенную боеготовность
В Сирии военные базы РФ приведены в режим повышенной боевой готовности после захвата вооружённой оппозицией власти в стране и свержения президента Башара Асада. Об этом сообщили в МИД РФ, текст приводится на сайте ведомства.
«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», — говорится в заявлении.
Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте из-за наступления сил оппозиции. Борт, на котором находился политик, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Сейчас о его местонахождении ничего не известно. С высокой долей вероятности Асад мог погибнуть при крушении Ил-76. Оппозиция уже объявила, что Дамаск находится под их контролем. В Госдуме РФ не исключили, что Москва откажется от варианта продолжать держать свои военные базы на сирийской территории.
ТАСС / Валерий Шарифулин